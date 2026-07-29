INBA explicó los pasos a seguir con los 13 perros salchicha incautados en el puente General Artigas

Los 13 perros salchicha que fueron incautados por la Aduana en el puente General Artigas de Paysandú, cuando intentaron ingresarlos ocultos al país en un auto desde la ciudad de Colón en Argentina, permanecen en cuarentena.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Álvaro Buscarons, indicó que el organismo actúa como depositario de los animales, los que fueron derivados a una ONG de la zona y estarán en cuarentena preventiva por 90 días ante la posibilidad de que tengan alguna enfermedad.

Los cachorros no tenían la vacuna contra la rabia. Si la enfermedad está erradicada del país, se busca preservar el estatus sanitario. "No podemos hipotecar el estatus sanitario del Uruguay ni para los animales ni para las personas", indicó.

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Ante ese riesgo, Sanidad Animal recomendó la cuarentena. Luego, los animales entrarán en un proceso de adopción, dependiendo del pronunciamiento judicial ante la posibilidad de que haya contrabando. Jurídica del INBA también definirá si hubo maltrato animal o no. Tras eso, se dará la tenencia definitiva de los perros a determinadas personas.

Buscarons explicó que cuando se pretende ingresar animales sin la documentación correspondiente o cuando tienen la documentación, pero se sospecha de contrabando ahí actúa Aduanas y Barreras Sanitarias.

En el caso de Paysandú, los animales no tenía la documentación requerida para ingresar al país. Desde Sanidad Animal se recomendó que estuvieran aislados y contenidos y no tengan contacto con otros animales y personas por 90 días.