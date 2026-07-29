IMM realizó jornada de testeo en el Día Nacional de Respuesta al VIH/sida; habrá otra instancia en La Teja

Hasta las 15:00 horas se realizó una jornada de testeo en la Intendencia de Montevideo por el Día Nacional de Respuesta al VIH/sida. Los test son confidenciales y gratuitos.

La directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, María Noel Battaglino, contó que se cumplieron más de 40 años de que se realizó el primer diagnóstico de VIH en el país.

Se trata de "un virus que lo que afecta son las defensas del organismo", indicó.

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"Lo que tenemos es que lograr hacer los diagnósticos a tiempo, y por eso es que estamos ofreciendo esta posibilidad de hacer los test. Es un pinchazo en el dedo, es algo muy rápido, es fácil, seguro, confidencial y gratuito para toda la población, sean usuarios del prestador que sea", explicó.

La directora se refirió a la importancia de que se derriben los prejuicios contra el VIH a través de la información verás.

Para quienes no pudieron concurrir este miércoles a la Intendencia, habrá una nueva jornada el 6 de agosto en Plaza Lafone del barrio La Teja, de 10 a 14. El resultado queda en minutos. No se necesita orden médica, no requiere ayuno, menores de edad pueden ir sin adultos. Se hace con una gota de sangre de un dedo de la mano.

"Quiero recordar que además, en todas las policlínicas de la Intendencia, cualquier persona se puede acercar, sin orden médica, solo manifestando su voluntad de hacerse el test, que va a ser asesorado de la misma forma", añadió.

Participó de la jornada el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, que destacó el valor de la prevención y los cuidados correspondientes frente al VIH.

Allí, remarcó la importancia de la prevención con el uso de preservativos durante las relaciones sexuales.

ARTIGAS

En el interior del país también hubo jornadas por el Día Nacional de Respuesta al VIH-sida. En Artigas, instituciones de salud realizaron una pesquisa para el control de datos sobre la situación de la enfermedad en la frontera.

"La Dirección de Salud Pública acá en Artigas nos solicitó que todos los prestadores nos uniéramos en este día. Todos hicimos el esfuerzo para poder hoy estar acá, y poder brindarle a la población los test tanto de sífilis como de VIH, en forma gratuita y en el instante", indicó Arión Fontoura, encargado del área de Salud de la Intendencia de Artigas.

El jerarca municipal aseguró que "siempre es mejor saber": "Detectándolo con tiempo es una enfermedad más, una infección más, que teniendo un tratamiento que también es gratuito en nuestro país, puede hacer que esa persona viva durante muchísimos años y nunca desarrolle la etapa del sida".