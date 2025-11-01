Inauguraron este sábado las obras que llevarán agua potable a mil familias del barrio Nuevo comienzo

Este sábado Ose lanzó las obras de agua potable en barrio Nuevo comienzo que beneficiarán a 1000 familias.

Las familias accederán por primera vez a un servicio de agua potable regulado, con medidores individuales y control permanente de calidad y presión.

Pablo Ferreri, presidente de Ose, dijo a Subrayado que las obras terminarán en abril o mayo del año próximo y señaló que el acceso al agua potable“tiene impactos muy positivos, en el confort, en el bienestar, pero también temas de higiene, sanitarios”.

Además dijo que mientras se concluyen las obras habrán camiones de suministro de agua provisorios para que puedan tener agua durante el verano.

Las vecinas mostraron su alegría a la espera de este gran impacto ya que es un barrio donde viven muchos niños.

El barrio San Miguel también recibirá conexión de Ose. Ambos barrios, que están ubicados próximo a Santa Catalina, en el Cerro de Montevideo, nuclean a más 5 mil personas.

La obra, que se extenderá hasta mayo de 2026, contempla la instalación de más de 20 mil metros de tuberías y cerca de 1.000 conexiones domiciliarias.

Los vecinos contarán con una tarifa bonificada de $185 mensuales por consumo de hasta 15.000 litros, y facturas nominadas que servirán como comprobante de domicilio.