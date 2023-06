INAU trabaja en reforzar inspecciones y actualizar cifras sobre trabajo infantil en Uruguay

“Yo diría que en Uruguay tenemos una situación razonablemente satisfactoria en cuanto a que no tenemos un problema estructural, endémico, una situación de ilegalidad extendida, donde tengamos niños que a gran escala están siendo explotados como consecuencia del trabajo infantil”, sostuvo el presidente de INAU, Pablo Abdala.

Lo que no quiere decir, reconoce Abdala, que no existan situaciones específicas de niños trabajando en condiciones ilegales o adolescentes por encima de los 15 años que estén en la informalidad, que trabajen sin el permiso correspondiente o no se cumpla con el régimen de trabajo especial para su edad.

“Nosotros estamos reforzando la inspección de trabajo infantil que hoy tiene siete inspectores, pero en los próximos entre 30 y 60 días se estarán incorporando cinco inspectores más, por un concurso que está prácticamente terminando. Se ha planteado como objetivo en el marco de la agenda 2030, erradicar el trabajo infantil”, dijo y señaló que en 2009 una encuesta arrojó 60.000 situaciones, legales e ilegales. Actualmente se trabaja en un censo a implementar a nivel nacional.

Desde enero del año pasado y hasta mayo de 2023 se realizaron 3.099 inspecciones. De estas, 683 se realizaron en Montevideo y 2416 en el interior. En ese lapso hubo 58 denuncias y 27 accidentes. En referencia a los permisos otorgados, desde enero de 2022 hasta mayo de 2023 fueron 2.263.

En la mañana de este martes, se realizó un acto por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. De acuerdo a un relevamiento global que realizó Unicef, después de 20 años, en 2021 volvió a aumentar la cantidad de niños, niñas y adolescentes que trabajan.