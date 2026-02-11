La Policía detuvo en Puntas de Manga, Montevideo, a dos adolescentes de 17 y 15 años como sospechosos de haber rapiñado a una mujer de 47 años en el barrio. El mayor de ellos había fugado de una dependencia de INAU.
Reintegran al INAU a un adolescente que había fugado: fue detenido tras rapiñar a una mujer
El adolescente tiene 17 años y rapiñó a una mujer en moto, junto a un menor de 15 años, informó la Policía.
La víctima dijo que circulaba en su moto por Antares esquina Estrella Polar cuando fue sorprendida por dos jóvenes en otra moto, que la amenazaron con un arma de fuego. Le robaron el vehículo y escaparon.
La Policía fue al lugar y a las pocas cuadras ubicó a los dos sospechosos: resultaron ser dos adolescentes de 17 y 15 años. El primero fue reintegrado a una dependencia de INAU mientras que el segundo fue entregado a sus responsables.
A ambos se les incautaron un arma de aire comprimido, la moto robada y otros objetos rapiñados, afirmó la Policía.
