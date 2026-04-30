Diputada pidió informes por caso Minetti; autoridades italianas solicitaron a Interpol datos sobre viajes de la familia

La diputada del Frente Amplio, Graciela Barrera, realizó un pedido de informes a Fiscalía y a varios ministerios para conocer sobre el proceso de adopción del niño por parte de Nicole Minetti, la mujer italiana cuya condena e indulto tuvo repercusiones en Uruguay.

Autoridades italianas pidieron a Interpol Uruguay las fechas de entradas y salidas de la familia Cipriani-Minetti, y las personas que viajaron en un avión particular de Cipriani, que llega de forma habitual a Punta del Este.

El niño fue dado en adopción en 2023, pero una investigación dejó al descubierto que en 2021 salió del país para ser intervenido quirúrgicamente, cuando la pareja todavía no tenía habilitación legal para eso porque no había concluído el proceso.

El expresidente del INAU y actual diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, defendió los procesos de adopción que llevó adelante la institución en este caso.

"Que se revise lo que haya que revisar. Creo que estamos frente a un proceso de adopción que se cumplió de acuerdo a la ley, que lo decretó la Justicia, intervinieron varios magistrados, porque hubo hasta una acción de amparo. Después hubo una intervención de la Justicia en cuanto a la integración provisoria del niño con la familia adoptiva, y finalmente la sentencia que decretó la separación con la familia biológica y la adopción plena", afirmó Abdala.

El diputado sostuvo que el vínculo entre la familia y el niño comenzó en 2019.

"Ese vínculo tan afectivo que se produjo por la visita de este matrimonio al hogar infantil del INAU en ese tiempo, en 2019, por el vínculo con el niño, por la circunstancia de que los niños que estaban internados en el hogar infantil, con la autorización del INAU en ese tiempo, visitaban la chacra de estos padres adoptivos, pasaban una tarde de pronto en la piscina, en el marco de un paseo, acompañados de los educadores y los equipos, como habitualmente lo hacen los niños a cargo del INAU en los más diversos proyectos. Todo eso fue generando una situación de lazos de integración que después la Justicia terminó reconociendo y decretando la adopción", relató Abdala.

Además, Interpol investiga la desaparición de María de los Ángeles González, la mujer que desapareció en febrero y es la madre biológica del hijo adoptado por la italiana Nicole Minetti y el empresario Giuseppe Cipriani.

El nombre de la mujer comenzó a circular tras la repercusión internacional del caso, que genera críticas en Italia por el perdón otorgado a Nicole Minetti, al margen de que también se cuestionan las condiciones en las que se concretó la adopción del menor en Uruguay.

Según supo Subrayado en base a fuentes de Interpol, la mujer uruguaya, adicta a la pasta base, cuenta con antecedentes penales y es conocida por la Policía. Siempre estuvo vinculada a situaciones de extrema violencia, indicaron. De hecho, uno de los antecedentes penales es por homicidio.

María de los Ángeles se encuentra desaparecida desde el pasado 17 de febrero. Familiares informaron a los investigadores que perdieron contacto con ella hace varios años.