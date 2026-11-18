Neltume Ports presentó este miércoles a empresarios y representantes del área portuaria su proyecto para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT), para construir una nueva terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo con una inversión de 900 millones de dólares.

Fue en un conversatorio en el que participaron el presidente de la empresa; el economista Ignacio Munyo, director de Ceres; y Leonardo Couto, director de la Cámara Nórdica y cónsul honorario de Suecia.

Munyo destacó la importancia del proyecto para la competitividad del país y cuestionó que se hable de un puerto de aguas profundas en Rocha, cuando se anunció esta inversión en el Puerto de Montevideo.

El proyecto ya fue presentado al gobierno y se encuentre en etapa de análisis y evaluación por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa prevé la construcción de una nueva terminal de contenedores en el puerto capitalino en una superficie de 38 hectáreas ganadas al mar con infraestructura y accesos propios, que se incorporan a la capacidad existente actualmente en la terminal marítima de Montevideo, con una capacidad de operación de 1,15 millones de TEUs al año.

El proyecto contempla 920 metros de línea de atraque, 800 metros de muelle oceánico y 120 destinado a barcazas, un patio de acopio de 24 hectáreas y capacidad para recibir buques de hasta 366 metros. Incluye accesos independientes, conexión ferroviaria y equipos de última generación. También, prevé un dragado a 14 metros con una estructura preparada para una futura profundización a 17 metros.

La propuesta apunta a captar nuevos flujos de carga regional y ampliar las opciones para navieras, exportadores e importadores, con una mirada de largo plazo sobre el papel de Montevideo como centro logístico y su aporte al desarrollo de Uruguay, indicó la empresa.

Durante el período de obra se generarán unos 1.800 puestos de trabajo. La infraestructura convertirá a Montevideo en un hub para Argentina, Brasil y Paraguay en el transporte marítimo de la región.