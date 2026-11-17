Este miércoles comienza el periodo de inscripción para el programa Yo estudio y trabajo.

El mismo apunta brindar una primera oportunidad de trabajo formal que inicia la trayectoria laboral futura de la persona joven, fomentando la compatibilidad entre los tiempos de estudio y de trabajo, así como el desarrollo de competencias para el mundo laboral.

Se trata de un programa interinstitucional creado en el año 2012 y es coordinado por la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Su funcionamiento es llevado adelante por una comisión de gestión técnica conformada por representantes de MTSS, MEC, Mides, Udelar, ANEP, INAU e Inefop.

Seguí leyendo Blanca Pérez, compañera de Subrayado en Rocha, tiene un tumor y necesita USD 30.000 para tratarse en Brasil

El director nacional de Empleo, Federico Araya, explicó algunos cambios con respecto a ediciones anteriores.

"Un cambio bien importante es la ampliación de la edad. Hasta el año pasado, los jóvenes que se podían inscribir era de 16 a 20 años. Ahora ampliamos de 15 a 24. Entendíamos que era necesario que jóvenes de más de 20 también pudieran incluirse. El otro cambio es que las empresas privadas con participación estatal, también ahora se incorporan para solicitar jóvenes", indicó Araya.

El sorteo se realiza el 1 de diciembre.