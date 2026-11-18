A las 12 de la noche de este jueves se estrena en el Grand Theft Auto 6 en Uruguay, conocido popularmente como el GTA. Un juego que tiene a Vice City, versión ficticia de Miami y a dos protagonistas esenciales: Lucía y Jason.

Tanta expectativa tiene un por qué para los fanáticos y es que la edición anterior de este juego se dio hace 13 años. En 2015 comenzaron los primeros trabajos de estudio para el GTA VI, recién en 2023 se anunció oficialmente su estreno pero fue teniendo durante este tiempo varios intentos fallidos. Finalmente este 19 de noviembre será el gran día.

El juego estará disponible únicamente para Playstation 5 y para Xbox series S y X, pero no así para PC; es un lanzamiento digital, que no incluye disco físico en la caja, sino un código de descarga y requiere aproximadamente 212 GB de espacio libre.

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La inversión por parte de Rockstar Game fue entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Según reportes de Sensor Tower estamos ante una preventa histórica. Antes de su activación oficial, hubo 16 millones de copias vendidas y el juego ya recaudó más de 1.400 millones de dólares en reservas digitales. Pero al mismo tiempo marcan ingresos sin precedentes que podrían alcanzar en total los 8.000 millones de dólares.

Tanta es la locura a nivel mundial que varios streamers y creadores de contenido viajaron antes a Oceanía, principalmente a Nueva Zelanda, para ser los primeros del mundo en jugar a GTA VI.

Sin estrenarse, el Grand Theft Auto lidera los Game Awards 2026 con 8 nominaciones, incluyendo la posibilidad de ser el juego del año.

La venta del GTA en Uruguay genera una gran expectativa pero no supera las ediciones año a año del FIFA por lo que implica el fútbol para Uruguay.

A pocas horas del estreno del GTA VI, el impacto de venta de Uruguay es muy alta; se espera por un juego de calidad audiovisual y la inyección de la inteligencia artificial.

"Es un juego muy esperado por la comunidad del GTA. Es una saga que viene desde hace 30 años. El impacto es grande. Va a ver mucho en lo económica, tiene mucha expectativa. Cuando anunciaron que iba a salir se agotó el stock de la consola Playstation 5 Pro. Entonces la expectativa que hay es increíble. Ahora, hará cuestión de tres meses, está disponible la compra anticipada, lo que es la preventa", contó Nicolás Marino, de ZGgames Uruguay.

La marca GTA ha trascendido generaciones, lo juegan niños, adolescentes y adultos. De hecho, hay generaciones que nacieron esperando el lanzamiento de este edición. Como cada GTA, tiene varias misiones por cumplir.

"Es un juego que tiene mucha aceptación mundial, pero tiene mucha crítica, por el tema de que es muy violento", añadió Marino.

Mañana se espera que millones de personas en el mundo no asistan a trabajar tras la salida del GTA VI y en otros el trabajo se mantiene, pero cambia la rutina de los próximos días.

"Estamos esperando de verdad algo muy bueno. Los gráficos están realistas, cómo cuidaron al detalle, hay mucho de todo este mapa dibujado directamente a mano, dicho por los desarrolladores, y después toda la IA que le metieron a los propios personajes secundarios", contó uno de esos fanáticos que esperan el juego.