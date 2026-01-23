Imputaron a un hombre por el homicidio de Pedro Montero, a quien le rapiñaron la moto en la ruta 102

La Justicia imputó por homicidio muy especialmente agravado al presunto autor del asesinato de Pedro Montero, el hombre que fue baleado para robarle la moto en el cruce de ruta 102 y Coronel Raíz. El imputado deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El imputado, de 25 años y con dos antecedentes penales, se entregó en las últimas horas luego de ser buscado por la Policía, señalado como el autor del crimen ocurrido el pasado 7 de enero.

Montero, de 32 años, circulaba en una moto Kawasaki negra de alta cilindrada junto a su sobrino de 21 años. Al detenerse en los semáforos del cruce de ruta 102 y Coronel Raíz, en el límite de los barrios Abayubá y Colón, fueron interceptados por dos delincuentes que se desplazaban en otra moto, armados y con cascos puestos.

Según la investigación, Montero intentó escapar acelerando el vehículo, momento en el que uno de los delincuentes le disparó en la cabeza. Tras el ataque, los rapiñeros huyeron por ruta 102 llevándose la Kawasaki y la moto en la que se desplazaban.

Un patrullero concurrió al lugar tras el llamado de emergencia y encontró a la víctima gravemente herida, tendida en la calle. Fue trasladada al Hospital Policial, donde a la 1:40 de la madrugada se constató su fallecimiento como consecuencia de la herida de arma de fuego. El sobrino de Montero no resultó herido.