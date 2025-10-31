RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

Imputaron a un hombre de 74 años por abuso sexual y violación a la nieta de su pareja, desde que la niña tenía 7

El caso fue denunciado por la víctima en octubre de 2023 en la comisaría especializada en violencia doméstica y de género de Las Piedras cuando tenía 20 años.

niño-abuso

Un hombre de 74 años fue imputado por abuso sexual contra la nieta de su pareja. La joven de 20 años se presentó ante la comisaría especializada en violencia doméstica y de género de Las Piedras para denunciar el caso en octubre de 2023.

La víctima relató a la Policía que los abusos ocurrieron en forma sistemática desde que ella tenía aproximadamente 7 años, mientras el hombre convivió con su familia. En ese entonces, la Justicia dispuso medidas cautelares del agresor hacia la joven.

En las últimas horas, la jueza de Las Piedras, Annabel Gatto de Souza Flores, dispuso la imputación del hombre por reiterados delitos de atentado violento al pudor y reiterados delitos de violación. Como medida cautelar se determinó arresto domiciliario parcial con colocación de tobillera electrónica por 150 días.

