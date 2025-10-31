Caso atentado fiscal Ferrero: imputaron a detenido en persecución en Malvín; cumplirá prisión preventiva

Imputaron al detenido en las últimas horas por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, por dos delitos de receptación agravada.

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó que la investigación fue formalizada por la Fiscalía de Estupefacientes de 4°. El imputado deberá cumplir 120 días de prisión preventiva.

El individuo fue detenido en una persecución en el barrio Malvín en la noche de este jueves.

Hasta el momento se había informado sobre cinco formalizados por esta causa.

Atentado a Ferrero

Dos personas ingresaron a la casa de Ferrero en Montevideo, a las cinco de la madrugada del domingo 28 de setiembre. Dispararon al menos dos veces, según informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado. Ferrero se encontraba con familiares allí, pero no hubo personas heridas.

Los delincuentes, que ingresaron por una azotea con un artefacto explosivo, causaron además una explosión, que derivó en daños en ventanas y parte de la vivienda, añadieron fuentes del caso. Enseguida, ambos se subieron a una camioneta y huyeron. Había custodia para la fiscal de Corte, pero estaba ubicada en el frente de la vivienda.

El 8 de octubre, la Justicia imputó a un policía retirado de 55 años y su hijo de 28 años por el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero. Hasta el momento eran cinco en total las personas que vieron formalizada la investigación en su contra por este caso.