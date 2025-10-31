RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR EL PLAZO DE 120 DÍAS

Caso atentado fiscal Ferrero: imputaron a detenido en persecución en Malvín; cumplirá prisión preventiva

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó que el individuo tenía el auto robado que había participado del atentado ocurrido el pasado 28 de setiembre.

fiscal-monica-ferrero

Imputaron al detenido en las últimas horas por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, por dos delitos de receptación agravada.

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó que la investigación fue formalizada por la Fiscalía de Estupefacientes de 4°. El imputado deberá cumplir 120 días de prisión preventiva.

El individuo fue detenido en una persecución en el barrio Malvín en la noche de este jueves.

condenaron a la mujer que agredio a directora y subdirectora en escuela de la paz y debe usar tobillera
Seguí leyendo

Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera

Hasta el momento se había informado sobre cinco formalizados por esta causa.

Atentado a Ferrero

Dos personas ingresaron a la casa de Ferrero en Montevideo, a las cinco de la madrugada del domingo 28 de setiembre. Dispararon al menos dos veces, según informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado. Ferrero se encontraba con familiares allí, pero no hubo personas heridas.

Los delincuentes, que ingresaron por una azotea con un artefacto explosivo, causaron además una explosión, que derivó en daños en ventanas y parte de la vivienda, añadieron fuentes del caso. Enseguida, ambos se subieron a una camioneta y huyeron. Había custodia para la fiscal de Corte, pero estaba ubicada en el frente de la vivienda.

El 8 de octubre, la Justicia imputó a un policía retirado de 55 años y su hijo de 28 años por el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero. Hasta el momento eran cinco en total las personas que vieron formalizada la investigación en su contra por este caso.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Hospital de Mercedes, Soriano.
en mercedes

Una embarazada fue baleada en el abdomen luego de una discusión que tuvo con su vecino
FUM-TEP

Sindicato convoca a paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Canelones tras agresión a docentes
DECRETO DEL GOBIERNO

Precios de los combustibles: nafta Súper baja $0,18 y el gasoil se reduce $0,37; el supergás mantiene su tarifa
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
MEDIDAS CAUTELARES POR 180 DÍAS

Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis

Te puede interesar

Presidente Orsi. Foto: AFP video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en octubre: 36% aprueba y 32% desaprueba
Anterior Consejo de Ministros. Foto: Archivo / Foco Uy
GOBIERNO

Convocan Consejo de Ministros para el lunes, con Presupuesto y Cardama sobre la mesa
Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera
CANELONES

Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera

Dejá tu comentario