SALTÓ SOBRE CUERPO DE VÍCTIMA

Imputaron a un amigo del policía que mató a dos hinchas de Nacional el 9 de agosto en Toledo

Se le imputaron tres delitos: Justicia por la propia mano, violencia privada y omisión de asistencia. Como medida cautelar se dispuso la prisión domiciliaria por 180 días y la prohibición de acercamiento a ciertos testigos para evitar entorpecimiento de investigación.

La Justicia de Toledo imputó este martes a un amigo del policía de 24 años que mató a dos hinchas de Nacional el 9 de agosto tras el clásico. El funcionario policial mantiene la calidad de indagado.

El fiscal de Toledo, Luis Álvez, logró la formalización de la investigación de una de las personas que estaba comiendo un asado con el policía que efectuó los disparos, informó la Fiscalía.

Se le imputaron tres delitos: Justicia por la propia mano, violencia privada y omisión de asistencia. Como medida cautelar se dispuso la prisión domiciliaria nocturna por 180 días y la prohibición de acercamiento a ciertos testigos para evitar entorpecimiento de investigación.

El imputado fue la persona que saltó sobre el cuerpo de uno de los fallecidos tras ser alcanzados por los disparos del policía.

El abogado del imputado, Rodrigo Rey, afirmó que el hincha de Peñarol "forma parte del bando agredido" y que "esa tesis quedó ratificada en la solicitud de formalización de Fiscalía".

El defensor aseguró que con el diligenciamiento de evidencias posterior las tipificaciones preliminares de delitos "quedarán desvanecidas". "Nosotros consideramos que hay dos bandos y esa teoría (...) es la que también quedó ratificada en esta solicitud de formalización".

Rey indicó que los delitos de Justicia por la propia mano, violencia privada y omisión de asistencia "no corresponden en su aplicación al caso concreto". Agregó que "la formalización es una instancia procesal que no requiere semiplena prueba y que no requiere un estándar de convicción exigente" y por eso la defensa no se opuso a la imputación.

El abogado rechazó la medida cautelar de prisión domiciliaria nocturna contra su cliente por considerar que no existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y afirmó que "puede ser un poco desproporcionada". Rey apeló a la figura de la legítima defensa para el caso.

El funcionario policial mantiene la calidad de indagado y en su caso, el abogado defensor sostuvo que su conducta también se configura en la legítima defensa.

En tanto, el abogado de la familia del hincha fallecido, Leonardo Narancio, consideró que "son claramente imputables" los delitos de Justicia por la propia mano, violencia privada y omisión de asistencia. "No hay ningún tipo de duda al respecto", agregó.

El defensor calificó como "un acto de barbarie brutal imposible de tratar de encontrarle una lógica" al hecho de que el imputado haya saltado sobre el cuerpo de la víctima. "Lo primero que hay es omisión de asistencia" porque "no sabía si la persona que estaba en el piso desvanecida estaba muerta o no". Además, Narancio afirmó que hubo justicia por propia mano, cuando "le empezó a saltar arriba, como para tratar de si no estaba muerto, de rematarlo". Por último, aseguró que las amenazas y la violencia intentando que alguien haga o deje de hacer alguna cosa corresponden al delito de violencia privada.

Para Narancio no se cumplieron los requisitos de la legítima defensa.

FAMILIARES

Gabriela es la tía de la víctima y reclamó justicia por su sobrino. Sobre la imputación, sostuvo: "ya es un avance, pero yo quiero justicia por los dos chiquilines que mataron". Los familiares esperaban más, pero igualmente consideraron como algo positivo. "Con eso, vamos saliendo adelante, como que se ve una luz", afirmó.

"Estamos todos sufriendo, porque a parte los videos los vemos, vemos todo y hoy, la situación es muy jodida", sostuvo. "Hay que seguir para adelante y esperar que la justicia actúe como debe ser", agregó.

"Fue un momento horrible", afirmó Karen, madre de la víctima.

FAMILIA VICTIMA

