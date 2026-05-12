Imputaron a un adolescente de 14 años por la amenaza de tiroteo en la UTU a la que concurre

Un adolescente de 14 años fue imputado a 3 meses de medidas socioeducativas por amenazar con un tiroteo en el local de UTU de la Escuela Técnica de Vista Linda.

El 20 de abril, la directora de la institución denunció que en una de las paredes del baño de varones había escrito un mensaje intimidatorio que advertía: "UTU TIROTEO 21/04 NO VENGAS".

De inmediato, se realizó la denuncia policial y se activó el protocolo de seguridad con patrullajes preventivos de la Policía en los horarios de entrada y salida de los alumnos.

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Mientras tanto, la investigación policial identificó al responsable de la amenaza como un adolescente de 14 años, alumno del centro educativo.

La Justicia dispuso su responsabilidad por un delito de violencia privada y le impuso una medida socioeducativa no privativa de libertad consistente en la incorporación a un programa socioeducativo bajo la órbita del INAU u otras instituciones públicas o privadas durante 3 meses.