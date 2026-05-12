RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIOLENCIA PRIVADA

Imputaron a un adolescente de 14 años por la amenaza de tiroteo en la UTU a la que concurre

"UTU TIROTEO 21/04 NO VENGAS" había escrito en la pared de un baño el 20 de abril en la Escuela Técnica de Vista Linda. La investigación policial lo identificó y la Justicia dispuso 3 meses de programa socioeducativo.

Archivo

Archivo

Un adolescente de 14 años fue imputado a 3 meses de medidas socioeducativas por amenazar con un tiroteo en el local de UTU de la Escuela Técnica de Vista Linda.

El 20 de abril, la directora de la institución denunció que en una de las paredes del baño de varones había escrito un mensaje intimidatorio que advertía: "UTU TIROTEO 21/04 NO VENGAS".

De inmediato, se realizó la denuncia policial y se activó el protocolo de seguridad con patrullajes preventivos de la Policía en los horarios de entrada y salida de los alumnos.

condenaron al adolescente que robo al perro darko en parque rodo: ira al inisa por 14 meses
Seguí leyendo

Condenaron al adolescente que robó al perro Darko en Parque Rodó: irá al Inisa por 14 meses

Mientras tanto, la investigación policial identificó al responsable de la amenaza como un adolescente de 14 años, alumno del centro educativo.

La Justicia dispuso su responsabilidad por un delito de violencia privada y le impuso una medida socioeducativa no privativa de libertad consistente en la incorporación a un programa socioeducativo bajo la órbita del INAU u otras instituciones públicas o privadas durante 3 meses.

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
PRÓXIMA SEMANA

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
ESPERA POR UN TRASPLANTE

Florencia tiene 18 años y un bebé de dos meses; tras el parto sufrió una rara cardiopatía y hoy depende de una máquina para vivir
Lavalleja

Dos mujeres murieron en un choque frontal en ruta 8, cerca de Villa Serrana
Tenía 60 años

Murió "Coquito" Rodríguez, exjugador campeón de América con Peñarol
detenidos en malvín norte

Condenaron a dos de los delincuentes que cometieron robo piraña el sábado en La Blanqueada

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
afirma que no hay riesgo de fuga

Justicia resolvió mantener la prisión domiciliaria a Moisés Martínez, pese a incumplimientos
Amenazaron a una psicóloga de una escuela de Neptunia tras detectar un caso de violencia intrafamiliar
niña al INAU

Amenazaron a una psicóloga de una escuela de Neptunia tras detectar un caso de violencia intrafamiliar
Gobierno recibió consultas de empresas europeas que evalúan instalarse en Uruguay para el desarrollo de la zona video
ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA

Gobierno recibió consultas de empresas europeas que evalúan instalarse en Uruguay "para el desarrollo de la zona"

Dejá tu comentario