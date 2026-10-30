Cinco policías fueron detenidos por presunto abuso de funciones en un procedimiento en Paso Molino

Cinco policías fueron detenidos por presunto abuso de funciones durante un procedimiento realizado a fines de julio en la Plaza de Deportes N.º 7, en Paso Molino, informaron fuentes policiales a Subrayado. Los efectivos fueron desarmados.

Cuatro de los detenidos trabajan en la Unidad de Respuesta Policial de la Zona Operacional I y uno en la Seccional 7.ª.

Las investigaciones están a cargo de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y de la la Fiscalía de Flagrancia de 5.º Turno, a cargo del fiscal Diego Pérez. Una audiencia judicial está prevista para la tarde de este viernes en un juzgado en Ciudad Vieja.

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Una de las versiones que se analiza indica que los efectivos habrían actuado de forma violenta contra un hombre que vive en la calle y se lo llevaron por la fuerza. En consecuencia, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), habría intervenido con cuestionamientos a la labor policial. Los policías señalaron que quería evitar el traslado de ese hombre y lo arrestaron.

Además, se busca determinar las eventuales responsabilidades de un sexto policía, que permanece en libertad.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, fue consultado al respecto este jueves y dijo: “Es un caso particular, se está investigando. Siempre hay que mejorar los abordajes, centrarlos en derecho. La calle no es un lugar para vivir, siempre tenemos que trabajar en una alternativa de salida de la calle. Según leí en la prensa, son denuncias de violencia y una acción dentro de los marcos establecidos. El caso está en investigación, no quiero dar más detalle sobre el tema”.