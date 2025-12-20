Imputaron a tres integrantes de la banda de los Suárez, algunos estrechos colaboradores del Betito, según Fiscalía

Los tres hombres que estaban detenidos y eran investigados como integrantes de la banda de los Suárez fueron imputados.

Tras la audiencia en el Juzgado de Crimen Organizado de 2º turno, se dispuso la imputación de dos de ellos con prisión preventiva por 180 días. Uno por depósito de estupefacientes especialmente agravado por tratarse de un hogar y organización de actividades del narcotráfico, y el otro por depósito especialmente agravado.

El tercero, fue imputado por atentado especialmente agravado y lesiones personales por agredir a un policía en el momento en el que era detenido uno de ellos. Deberá cumplir una medida cautelar de 90 días de prisión preventiva.

Los tres hombres fueron detenidos en tres allanamientos realizados por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) en el marco de la Operación Iro.

"A raíz de la incautación de dispositivos en el caso del Betito se siguió trabajando y se formalizó la investigación con respecto a tres personas, algunos de ellos sus estrechos colaboradores", informó la Fiscalía.

En la mañana del jueves, la Policía realizó intervenciones en Pocitos, Ciudad Vieja y Canelones, donde se incautó un kilo de cocaína. Además, se encontraron cerca de 200.000 pesos y se incautaron dos vehículos de alta gama, un Audi y un BMW.

Uno de los indagados, sobre quien pesaba una orden de detención, fue ubicado y detenido en la noche del miércoles en la vía pública.

La investigación de la DGRTID detectó un importante punto de venta de drogas en el barrio Cerro, perteneciente a un clan familiar.

A principios de noviembre, se realizaron 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo, donde se incautaron armas, municiones, dinero, drogas, celulares, dispositivos electrónicos y siete vehículos, de los cuales cinco eran de alta gama.

Entonces, varias personas fueron detenidas, entre ellas, Betito Suárez, que si bien no estaba requerido, tenía droga en su poder.

Su abogado, Diego Cabrera, había afirmado entonces que la detención de Suárez había sido un "malentendido" y que la cocaína rosa incautada era para consumo personal. Pero, la Justicia lo imputó a pedido de la Fiscalía de Estupefacientes por posesión de sustancias estupefacientes y se decretó la prisión preventiva por 180 días, medida cautelar que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º turno.

Días después de la prisión de Betito Suárez, fue condenada a ocho años de prisión por un delito continuado de venta de sustancias estupefacientes prohibidas agravado por haberse utilizado el hogar como lugar de venta en reiteración real con un delito de organización de actividades de narcotráfico, su hermana, Sandra Lorena Suárez Correa, alias "Loly".