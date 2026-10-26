Un hombre intentó matar a su expareja en Durazno: la apuñaló varias veces y fue detenido

Una mujer de 37 años fue apuñalada varias veces por su expareja, un hombre de 43 años, en la medianoche del sábado en Santa Bernardina, Durazno.

El coordinador de la Jefatura de Policía, Joe López, dijo a Subrayado que recibieron llamados al 911 y que los efectivos acudieron a la vivienda, donde encontraron a la mujer herida.

Una ambulancia trasladó a la víctima al hospital de Durazno, donde fue operada por las heridas en la cabeza, los brazos y las piernas. La mujer se encuentra estable.

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Esa misma noche, la víctima señaló a su expareja como el autor del ataque. Los investigadores fueron hasta el domicilio del hombre, donde lo detuvieron.

Según informó López, el hombre declaró que después de agredir a la mujer intentó suicidarse en dos ocasiones.

El coordinador agregó que no hay denuncias previas por violencia entre la pareja.

Santa Bernardina es una localidad ubicada en la margen norte del río Yí, frente a la ciudad de Durazno. Tiene una población de entre 1.000 y 1.500 habitantes.