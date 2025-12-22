Un hombre fue imputado por la rapiña a una joyería ocurrida el 17 de diciembre en avenida Rivera y Brito del Pino, en Parque Batlle.
Imputaron con prisión preventiva al hombre que rapiñó una joyería y se llevó mercadería valuada en $ 100.000
La Policía llevó adelante allanamientos que terminaron con la incautación de joyas, teléfonos celulares, prendas de vestir y varias armas de fuego, además de municiones de distintos calibres. La rapiña fue cometida por este hombre y su hijastra de 12 años.
El hombre fue imputado por la presunta comisión de un delito de rapiña con privación de libertad, retiro o destrucción de medios y/o dispositivos electrónicos, tenencia no autorizada de arma de fuego y receptación, todos en reiteración real; deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 120 días mientras continúa la investigación.
Los efectivos incautaron armas de fuego y recuperaron joyas valuadas en $ 100.000.
En la rapiña, se encontraba la propietaria del comercio y un empleado.
El 19 de diciembre se realizaron allanamientos en distintas viviendas donde se recuperaron las joyas, teléfonos celulares, prendas de vestir y varias armas de fuego, además de municiones de distintos calibres.
El caso
El miércoles a mediodía, un hombre y una menor de 12 años rapiñaron en el comercio, ubicado en avenida Rivera y Brito del Pino. Ingresaron al local y con un revólver amenazaron a las víctimas.
En ese momento, había dos comerciantes, a quienes llevaron hacia el fondo del local. Pese a las cámaras de la joyería y de la zona, actuaron con las caras descubiertas. Lograron llevarse joyas y, tras escapar, se subieron a un ómnibus que los alejó de la zona, según la información primaria con la que contó entonces la Policía.
Tras el análisis de las cámaras y del relevamiento de huellas dactilares y otras evidencias recolectadas por Policía Científica, los investigadores lograron identificar a los rapiñeros.
La adolescente fue detenida el pasado viernes en el marco de la investigación, pero dejada en libertad.
