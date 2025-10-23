RECIBÍ EL NEWSLETTER
VARIOS DELITOS

Imputaron con prisión al estudiante que amenazó con violar y matar a docente de la UTU de Malvín Norte

El hombre de 34 años fue tipificado por reiterados delitos de violencia privada, reiterados delitos de agravio a la autoridad, un delito de injuria y un delito de comisión de actos de odio por la orientación sexual.

utu-malvin-norte-escuela-tecnica

El estudiante de la Escuela Técnica de UTU de Malvín Norte de 34 años, que estaba detenido por amenazar a una docente del centro educativo, fue imputado este jueves por la Justicia.

El fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, logró la imputación del hombre por reiterados delitos de violencia privada, reiterados delitos de agravio a la autoridad, un delito de injuria y un delito de comisión de actos de odio por la orientación sexual.

El imputado deberá cumplir una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

detuvieron al estudiante de utu que amenazo con abusar y matar a una docente
Seguí leyendo

Detuvieron al estudiante de UTU que amenazó con abusar y matar a una docente

En los mensajes, el estudiante amenazó a la docente con violarla y matarla. El hecho generó un paro de la Asociación de Funcionarios de UTU el lunes.

Tras la denuncia, la Policía detuvo al hombre en las últimas horas y lo puso a disposición de la Justicia, que determinó en primera instancia dispuso la prohibición de comunicación y acercamiento a la docente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas
ANOCHE EN PARQUE RODÓ

Cámara de tránsito registró el grave siniestro de tránsito con una camioneta en la rambla y Sarmiento

Te puede interesar

Mario Cardama, cuando firma el contrato con el Ministerio de Defensa de Uruguay, en diciembre de 2023. video
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA

Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. video
secretario de presidencia

"No hay política menor, intentaron estafar al Estado", dice Alejandro Sánchez tras lamentar dichos de García
Álvaro Delgado acusó al gobierno de camino del enchastre y respaldó a Ministerio de Defensa anterior
POR PATRULLAS OCEÁNICAS

Álvaro Delgado acusó al gobierno de "camino del enchastre" y respaldó a Ministerio de Defensa anterior

Dejá tu comentario