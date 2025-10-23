Imputaron con prisión al estudiante que amenazó con violar y matar a docente de la UTU de Malvín Norte

El estudiante de la Escuela Técnica de UTU de Malvín Norte de 34 años, que estaba detenido por amenazar a una docente del centro educativo, fue imputado este jueves por la Justicia.

El fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, logró la imputación del hombre por reiterados delitos de violencia privada, reiterados delitos de agravio a la autoridad, un delito de injuria y un delito de comisión de actos de odio por la orientación sexual.

El imputado deberá cumplir una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

En los mensajes, el estudiante amenazó a la docente con violarla y matarla. El hecho generó un paro de la Asociación de Funcionarios de UTU el lunes.

Tras la denuncia, la Policía detuvo al hombre en las últimas horas y lo puso a disposición de la Justicia, que determinó en primera instancia dispuso la prohibición de comunicación y acercamiento a la docente.