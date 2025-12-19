RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL 25 DE NOVIEMBRE EN PUNTA CARRETAS

Dos adolescentes que persiguieron, acosaron y amenazaron a dos liceales judíos fueron imputados por la Justicia

El hecho ocurrió el 25 de noviembre en inmediaciones de la rambla Gandhi y García Cortinas en Punta Carretas, cuando las víctimas, que estaban con el uniforme de la Escuela y Liceo Integral.

garcia-cortinas-y-rambla

Los dos adolescentes que persiguieron, acosaron y amenazaron a dos liceales de 13 y 14 años por su condiciones de judíos fueron imputados por la Justicia.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre sobre las 19:15 horas en inmediaciones de la rambla Gandhi y García Cortinas en Punta Carretas, cuando las víctimas, que estaban con el uniforme de la Escuela y Liceo Integral, fueron abordadas por los dos desconocidos.

Los increparon, diciéndoles: "Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron. Largá a correr que te la vamos a dar", los empujaron y en el momento en el que se agacharon para agarrar baldosas, los liceales salieron corriendo por la rambla y luego tomaron una de las calles de la zona en dirección a la casa de uno de ellos, según detalló en su momento, Jaime Apoj de la Secretaría de Asuntos Legales del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU).

Los adolescentes salieron corriendo atrás de los liceales, que lograron ponerse a resguardo. Cuando la madre de uno de ellos salió a ver lo que ocurría, los agresores se quedaron mirando, luego dieron la vuelta a la manzana y aparecieron por la otra esquina. En ese momento, les gritaron: "Ya sabemos dónde viven, ahora te la vamos a dar".

El caso fue denuncia ante la Policía y la Fiscalía de Flagrancia de turno se hizo cargo de las actuaciones, y este jueves culminó con la imputación de los agresores por un delito de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas y se impuso como medida socioeducativa tres meses de libertad asistida y la prohibición de acercamiento a las víctimas, informó el CCIU en un comunicado.

"Buena noticia que el peso de la ley haya sido aplicado de acuerdo a derecho", afirmó el comité y reiteró "la imperiosa necesidad de denunciar todo acto de antisemitismo y cualquier tipo de discriminación para combatir este flagelo". "Los mensajes de odio siempre generan más odio", indicó la organización y abogó por un trabajo arduo para una convivencia pacífica y respetuosa para todos.

