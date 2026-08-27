Imputaron lavado de activos a Joel Mattos, líder de "Los Colorados" de Cerro Norte, y se dispuso prisión preventiva

Axel Joel Mattos, de 25 años, líder de la banda de Los Colorados en Cerro Norte, fue imputado con prisión preventiva por 120 días por el delito de lavado de activos, al igual que su pareja.

Si bien Joel Mattos ya ha sido imputado en otras oportunidades por delitos como disparos y violencia privada, estaba cumpliendo arresto domiciliario y seguía causando problemas en el barrio, derivados de un enfrentamiento con la banda de Los Suárez, que operan en la misma zona.

Esta vez, los Investigadores de la Zona Operacional IV fueron más allá y comenzaron un trabajo minucioso y reservado sobre Los Colorados que derivó en 20 allanamientos realizados el martes 25 de agosto en el barrio, en los que se capturó a integrantes de ambas bandas.

Seguí leyendo Intentó escapar de un control policial pero lo detuvieron; en el auto tenía un fusil, un revólver y municiones

El miércoles 26 el líder de Los Colorados terminó imputado por lavado de activos, una resolución que no es habitual obtener en el marco de un enfrentamiento entre grupos criminales.

La Fiscalía pidió que vaya a prisión preventiva por el delito de lavado de activos por posesión y tenencia de bienes provenientes de delitos como el tráfico interno de armas, e integrar una organización criminal. Su pareja fue imputada por un delito de asistencia al lavado de activos.

Los investigadores de la Zona Operacional IV le incautaron un auto (Ford Focus Titanium), armas, 60.000 pesos y 3.000 dólares, de los que que ni Joel Mattos ni su pareja pudieron justificar el origen.

Una vida de violencia

Los allanamientos del martes iban dirigidos también a la otra banda narco que opera en Cerro Norte, la de “Los Suárez”. También hubo detenidos de ese grupo.

La vida de Mattos ha estado marcada por el enfrentamiento entre su grupo criminal y otras bandas de Cerro Norte, entre ellas Los Albín y Los Suárez.

El conflicto se recrudeció el 4 de julio de 2024, cuando mataron al padre de Joel Mattos en ruta 1 y Camino Cibils, mientras circulaba en su camioneta. Ese mismo año, un bebé murió durante un ataque con fusiles contra los pasajes del barrio.

En febrero de 2025, Mattos y su familia volvieron a ser víctimas de un ataque. Circulaba junto a su pareja y su hijo de 5 años por Luis Alberto de Herrera y la rambla, en Buceo, cuando fueron atacados desde una moto. Los tres resultaron heridos, pero sobrevivieron.

Por ese ataque fueron imputadas cinco personas, entre ellas Víctor Albín, señalado como quien ideó el ataque desde la cárcel.

Durante los allanamientos de este martes 25 de agosto, la Policía incautó dos pistolas y dinero. También fueron encontradas dos réplicas de fusiles de asalto AR-15.

Según determinó la Policía, una de esas réplicas fue utilizada en una rapiña a un almacén de Capurro ocurrida el jueves de la semana pasada.

El operativo fue encabezado por policías de Investigaciones de la Zona Operacional IV. Como apoyo participaron efectivos de la Guardia Republicana, el plantel de perros K9, Unatem y PADO, entre otras reparticiones.