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UN HOMBRE DE 25 AÑOS

Intentó escapar de un control policial pero lo detuvieron; en el auto tenía un fusil, un revólver y municiones

Un hombre de 25 años fue detenido cuando intentó escapar de un control policial en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. En el auto tenía un fusil, un revólver y municiones.

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El control policial lo realizaba personal de la Guardia Republicana en la intersección de Campichuelo y Ameghino, en el barrio Tres Ombúes de Montevideo.

Cuando los policías detienen el vehículo su conductor intentó escapar pero fue detenido. Se trata de un hombre de 25 años que en el auto tenía un fusil, un revólver y cargadores con municiones.

Personal de Policía Científica inspeccionó el auto y el caso fue derivado a Inteligencia Policial.

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