Intentó escapar de un control policial pero lo detuvieron; en el auto tenía un fusil, un revólver y municiones

El control policial lo realizaba personal de la Guardia Republicana en la intersección de Campichuelo y Ameghino, en el barrio Tres Ombúes de Montevideo.

Cuando los policías detienen el vehículo su conductor intentó escapar pero fue detenido. Se trata de un hombre de 25 años que en el auto tenía un fusil, un revólver y cargadores con municiones.