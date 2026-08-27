El control policial lo realizaba personal de la Guardia Republicana en la intersección de Campichuelo y Ameghino, en el barrio Tres Ombúes de Montevideo.
Intentó escapar de un control policial pero lo detuvieron; en el auto tenía un fusil, un revólver y municiones
Un hombre de 25 años fue detenido cuando intentó escapar de un control policial en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. En el auto tenía un fusil, un revólver y municiones.
Cuando los policías detienen el vehículo su conductor intentó escapar pero fue detenido. Se trata de un hombre de 25 años que en el auto tenía un fusil, un revólver y cargadores con municiones.
Personal de Policía Científica inspeccionó el auto y el caso fue derivado a Inteligencia Policial.
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