HOMICIDIO EN ANADOR Y COE

Imputaron a la mujer detenida por el homicidio de un hombre de 43 años durante una trifulca en Parque Batlle

La mujer de 29 años mató a la víctima a puñaladas a principios de enero. El crimen ocurrió sobre las seis de la mañana en Ramón Anador y Comodoro Coe.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en Parque Batlle.

La mujer de 29 años, que había sido detenida por el homicidio de un hombre de 43, con 18 antecedentes penales, ocurrido el 5 de enero en Parque Batlle, fue imputada por el crimen e irá a prisión preventiva hasta el 3 de agosto.

La ahora imputada fue vista en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, por efectivos de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem) que patrullaban la zona. Tras hacerle un registro, los efectivos la trasladaron a la Base de Homicidios y quedó detenida a disposición de la Fiscalía.

Según información policial a la que accedió Subrayado, la mujer tenía tres antecedentes penales; el último de febrero de 2024 por hurto.

El homicidio fue cometido sobre las seis de la mañana del 5 de enero, en Ramón Anador y Comodoro Coe, durante una trifulca con armas blancas entre al menos tres personas que viven en la calle y tienen problemas de consumo de drogas.

Ese mismo día, la Policía encontró en la calle Navarra un palo con punta, vinculado a la investigación.

