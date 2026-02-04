Imputaron a la mujer detenida por el homicidio de un hombre de 43 años durante una trifulca en Parque Batlle

La mujer de 29 años, que había sido detenida por el homicidio de un hombre de 43, con 18 antecedentes penales, ocurrido el 5 de enero en Parque Batlle , fue imputada por el crimen e irá a prisión preventiva hasta el 3 de agosto.

La ahora imputada fue vista en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, por efectivos de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem) que patrullaban la zona. Tras hacerle un registro, los efectivos la trasladaron a la Base de Homicidios y quedó detenida a disposición de la Fiscalía.

Según información policial a la que accedió Subrayado, la mujer tenía tres antecedentes penales; el último de febrero de 2024 por hurto.

El homicidio fue cometido sobre las seis de la mañana del 5 de enero, en Ramón Anador y Comodoro Coe, durante una trifulca con armas blancas entre al menos tres personas que viven en la calle y tienen problemas de consumo de drogas.

Ese mismo día, la Policía encontró en la calle Navarra un palo con punta, vinculado a la investigación.