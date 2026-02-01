RECIBÍ EL NEWSLETTER

Imputan a un hombre y una mujer por el homicidio del hermano de Carlos Núñez; siguen buscando al autor

El autor del crimen es hermano del ahora imputado y recientemente había salido de la cárcel. La mujer debe esperar la investigación en arresto domiciliario por encubrimiento.

Un hombre de 41 años y una mujer de 28, pareja, fueron imputados por el homicidio del hermano del exfutbolista profesional Carlos Núñez. La Policía sigue buscando al autor del hecho.

La imputación del hombre de 41 años, con antecedentes penales, es como coautor, por el delito de homicidio. Debe cumplir prisión preventiva por 120 días.

La mujer, sin antecedentes, debe cumplir prisión domiciliaria, con uso de tobillera, también por 120 días, por encubrimiento.

Todavía buscan al autor del crimen, quien recientemente salió de la cárcel y es hermano del coautor. El móvil del homicidio es por tema de bocas de venta de drogas.

El fallecido tenía 28 años. El homicidio ocurrió el martes 27 de enero, en continuación Tomás Berreta y Campeones Olímpicos, en la ciudad de Canelones.

