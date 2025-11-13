Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales

La Justicia Penal imputó este jueves a la madre de la alumna de la Escuela 123 de Flor de Maroñas que la semana pasa protagonizó un hecho de violencia en el centro educativo de la avenida José Belloni.

A pedido de la fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, la mujer de 30 años fue imputada por dos delitos de violencia privada, por las agresiones a una maestra y a la directora; un delito de lesiones personales agravado, por la agresión a los trabajadores de la educación; y un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

Como medida cautelar, se dispuso la prisión domiciliaria total con tobillera electrónica, con autorización para salir a trabajar de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Además, se dispuso la prohibición de acercamiento o comunicación con las víctimas y los testigos del hecho, y la prohibición de acercarse a la Escuela 123 a un radio de 500 metros. La medida cautelar es por 120 días.

"La Fiscalía evaluó que se trató de un episodio grave, están los videos. Sin duda, ingresar a la escuela como se hizo, agredir al personal docente, a otros padres, realmente fue una situación de gravedad que está reflejada en las imputaciones, en el tipo de delitos que presuntamente cometió esta persona", afirmó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

"Aquí, todavía queda mucho para investigar. Hay muchos elementos para profundizar", indicó. "La investigación continúa y posiblemente haya nuevas personas que sean citadas a Fiscalía y que eventualmente puedan ser imputadas", agregó.

LA AGRESIÓN

Una trifulca se registró al mediodía del 5 de noviembre en el local que comparten las Escuelas 55 y 123, ubicado en la avenida José Belloni y Lisboa, en el límite entre Flor de Maroñas y Jardines del Hipódromo.

La pelea comenzó, según el relato de las autoridades de la escuela, porque días antes dos alumnas se habían peleado y, desde entonces, una de las madres comenzó a amenazar a maestras y padres de la otra alumna.

El miércoles pasado, varios padres entraron a la escuela con intención de agredir a la maestra, por lo que se generó una trifulca que motivó la intervención policial.

La Policía tenía a personas identificadas y este miércoles fue detenida una de las madres y puesta a disposición de la Fiscalía.

Una semana después del hecho y tras cuatro días sin clases en las escuelas, se retomaron las clases en los centros educativos.