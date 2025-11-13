RECIBÍ EL NEWSLETTER
AÚN NO HAY DETENIDOS

Realizaron allanamientos en Nuevo París e incautaron moto en el marco del crimen del militar retirado

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que hasta el momento no hay personas identificadas ni detenidas.

homicidio-nuevo-paris-pasajes-hombre-asesinado

La Policía realizó allanamientos en Nuevo París a metros de donde fue asesinado en la pasada jornada un militar retirado, de 61 años. El crimen ocurrió en pasaje 145, entre General Hornos y Emancipación.

Hasta el momento no hay personas identificadas ni detenidas por el caso.

Todo indica que se trató de un intento de rapiña y que el hombre venía siendo perseguido por los delincuentes. Previo al hecho, los individuos merodeaban el lugar en una moto; la Policía presume que tendría que ver con el homicidio ya que fue encontrada a escasos metros. El vehículo viene siendo periciado.

abogado de madre imputada afirmo que la hija sufrio bullying sistematico con cuadros de angustia e ideaciones suicidas
Seguí leyendo

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"

La víctima, un militar retirado, salió de un almacén caminando y forcejeó con otras personas. En un momento, recibió un disparo de arma de fuego en la ingle, según el relevamiento de las cámaras de seguridad realizado en la zona, dijeron a Subrayado fuentes del caso.

El arma utilizada para darle muerte sería propiedad del militar retirado y no fue ubicada en la escena.

Vecinos dijeron no conocer al hombre, por lo que la víctima no sería de la zona, según los primeros datos. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno

Te puede interesar

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió bullying sistemático con cuadros de angustia e ideaciones suicidas video
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada video
ABOGADO DE DOCENTES

Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"
Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales video
CASO DE VIOLENCIA EXTREMA

Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales

Dejá tu comentario