Realizaron allanamientos en Nuevo París e incautaron moto en el marco del crimen del militar retirado

La Policía realizó allanamientos en Nuevo París a metros de donde fue asesinado en la pasada jornada un militar retirado, de 61 años. El crimen ocurrió en pasaje 145, entre General Hornos y Emancipación.

Hasta el momento no hay personas identificadas ni detenidas por el caso.

Todo indica que se trató de un intento de rapiña y que el hombre venía siendo perseguido por los delincuentes. Previo al hecho, los individuos merodeaban el lugar en una moto; la Policía presume que tendría que ver con el homicidio ya que fue encontrada a escasos metros. El vehículo viene siendo periciado.

La víctima, un militar retirado, salió de un almacén caminando y forcejeó con otras personas. En un momento, recibió un disparo de arma de fuego en la ingle, según el relevamiento de las cámaras de seguridad realizado en la zona, dijeron a Subrayado fuentes del caso.

El arma utilizada para darle muerte sería propiedad del militar retirado y no fue ubicada en la escena.

Vecinos dijeron no conocer al hombre, por lo que la víctima no sería de la zona, según los primeros datos. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.