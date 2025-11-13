Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"

El abogado de la madre imputada por la agresión en la Escuela 123, Rodrigo Rey, dio este jueves una "explicación alternativa" al episodio de violencia ocurrido la semana pasada en el centro educativo de Flor de Maroñas.

"La hija de mi clienta ha sufrido bullying sistemático, ha presentado cuadros de angustia que lindan con las ideaciones suicidas, es una preadolescente que ha sido sometida a tormentos por parte de sus compañeros que, por supuesto, son penalmente irrelevantes", afirmó. "A veces, uno los banaliza y habla de comportamientos, conflictos y dinámicas violentas entre niños y adolescentes pero generan un profundo dolor", agregó.

"Es, en el marco de ese dolor, que la madre realiza una petición que articula de una forma que en los videos no logra, todavía, determinarse singularmente su participación y el grado, sobre todo, de la tipificación de los delitos propuestos inicialmente por la fiscal", explicó el abogado.

"Ella intentó articular un reclamo de forma verbal y luego se genera una dinámica de violencia, sobre todo, entre adultos y luego entre adolescentes, que en los videos se ve como una agresión unilateral, pero es una dinámica de violencia en grupo", acotó.

Rey indicó que "la formalización es una etapa muy preliminar" del proceso y por eso, la defensa resolvió aceptar la tipificación inicial realizada por la fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez. El abogado consideró justa la medida cautelar dispuesta de arresto domiciliario con permiso para poder salir a trabajar.

El defensor de la madre afirmó que el caso no considera "una omisión institucional arrastrada" sobre la problemática del bullying que "puede ser muy cara para la vida de una adolescente" que no se atendió.