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A PRISIÓN

Imputaron intento de femicidio al hombre que le disparó a su pareja y luego intentó prenderla fuego en Melilla

El ataque fue el viernes y el hombre de 40 años se entregó el lunes de tarde. Fue imputado este martes por intento de femicidio e incendio. Irá a prisión preventiva mientras sigue la investigación.

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque en Melilla.

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque en Melilla.

La Fiscalía de Homicidios de 4º turno imputó al hombre de 40 años que el viernes pasado le disparó tres veces a su pareja y luego prendió fuego su casa en Meilla.

Se le imputó “un delito de homicidio especialmente agravado por el vínculo y muy especialmente agravado por femicidio, y un delito de incendio, ambos en régimen de reiteración real y en grado de tentativa, en calidad de autor”, dice el informe de Fiscalía al que accedió Subrayado.

Como medida cautelar se impuso prisión preventiva hasta el 15 de marzo de 2027, mientras continúa la investigación del caso.

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El ataque ocurrió el viernes de noche en Los Capinchos y camino Melilla. La víctima es una mujer de 56 años, recibió impactos de bala en un brazo y en la espalda.

El hombre se había escapado en moto tras incendiar la casa, y se entregó el lunes.

Los bomberos apagaron el incendio de la vivienda y rescataron a la mujer herida, que fue trasladada a un centro de salud.

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