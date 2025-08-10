RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR USO DE ARMA IMPROPIA

Imputaron por homicidio agravado en grado de tentativa al hincha de Nacional detenido por la bengala náutica

El hombre fue imputado en la tarde de este domingo en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, por el uso de arma impropia en grado de tentativa. Cumplirá prisión preventiva hasta el 1° de octubre.

bengala-palco-sport

Imputaron al hincha de Nacional por la bengala náutica lanzada en el partido clásico del pasado domingo 6 de julio, en el estadio Centenario.

El hombre fue imputado como presunto autor de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa a título de dolo eventual por el uso de arma impropia en grado de tentativa. Como medida cautelar, cumplirá prisión preventiva hasta el 1° de octubre.

El caso se encuentra en su etapa primaria, por lo que continúan las averiguaciones.

Foto: FocoUy. Matías Arezo (Peñarol) festeja el tercer gol, de su autoría.
Peñarol goleó a Nacional 3-0, con goles de Silvera, Gularte y Arezo

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, dijo que si bien rige el principio de inocencia todavía, a juicio de la Fiscalía hay evidencia contundente de que esta persona participó en el episodio de la bengala que terminó con un policía gravemente lesionado.

Benech indicó que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva por 120 días, pero la defensa argumentó que había presentado elemento de prueba de que esta persona no estaba en ese lugar en el momento de los hechos; evidencia que será analizada.

El joven además, es reincidente y había participado de un delito de rapiña tras robar una bandera de Peñarol.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se expresó a través de su cuenta de X, tras la imputación.

"A partir de un excelente trabajo de distintas áreas de la Policía Nacional, en colaboración con la Asociación Uruguaya de Fútbol, se pudo identificar y llevar ante la justicia a la persona que tiró la bengala que lamentablemente hirió de gravedad a uno de nuestros efectivos. Agradecemos y felicitamos a todos los integrantes de la Policía que fueron parte de esta investigación. Seguiremos trabajando para evitar que la violencia sea parte del deporte y de nuestra sociedad".

El caso

Durante el partido clásico del pasado 6 de julio, una bengala náutica fue lanzada desde la tribuna Colombes. El proyectil terminó impactando en un efectivo policial que se encontraba en la zona del palco de prensa.

El policía sufrió lesiones graves en sus genitales y fue trasladado de urgencia, fue operado y debió permanecer diez días en el CTI del Hospital Policial. Después de un mes, fue dado de alta y continúa recuperándose.

Varios parciales tricolores fueron identificados tras el análisis de las cámaras de videovigilancia por parte de Policía Científica y declararon ante el fiscal de Flagrancia de 15º turno, Raúl Iglesias.

Uno de los hinchas, de 18 años, fue condenado en un proceso abreviado a 12 meses de libertad a prueba con tobillera electrónica, de los cuales deberá cumplir seis meses de arresto domiciliario nocturno por la rotura de una cámara de seguridad cerca del Gran Parque Central durante los festejos por el aniversario del club.

