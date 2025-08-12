Caso de Toledo: otros dos detenidos serán condenados mediante proceso abreviado

El fiscal Juan Álvez llega a un acuerdo abreviado este martes y miércoles con el abogado de los dos jóvenes implicados en el doble homicidio del sábado en Toledo , Canelones. Así lo indicaron fuentes del caso a Subrayado.

Los acusados tienen 21 y 28 años. La audiencia judicial se desarrollará desde las cuatro de la tarde. También está a disposición de la Fiscalía un adolescente de 17 años, pero esa investigación está en manos de un fiscal de Adolescentes.

Este lunes la Justicia condenó por proceso abreviado a delincuente de 25 años. Le tipificó un intento de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación. Cumple ahora 22 meses de prisión.

El caso derivó en dos hombres muertos a tiros en el frente de la casa donde se encontraba el policía, uno que ya fue condenado, dos que cerrarán un acuerdo este martes y el sexto es el adolescente detenido.

La escena ocurrida el sábado en Toledo, donde dos hinchas de Nacional murieron como consecuencia de los disparos de un policía, muestra a cinco personas: un niño que estaba jugando a la pelota y cuatro jóvenes, entre ellos, el policía.

Se había jugado el partido clásico entre Peñarol y Nacional y por eso estaban reunidos los hinchas de Peñarol, cuando llegaron seis de Nacional en dos motos.

Las imágenes muestran que, al menos un hincha de Nacional, que estaba vestido con una campera roja, apuntó con un arma contra los de Peñarol.

En ese momento el niño corrió y los cuatro jóvenes ingresaron a la casa, pero el policía volvió a salir con un arma y comenzó a disparar.

Lo hizo más de 10 veces.

Los rapiñeros, que fueron a robar una bandera de Peñarol, se fueron en distintas direcciones y dos de ellos murieron.

Uno de ellos, intentó escapar en una de las motos, pero cayó muerto al suelo. Un segundo registro muestra que, tras caer, uno de los hinchas de Peñarol lo golpea en el suelo y salta encima de él.

Los videos son parte de la investigación que lleva la Fiscalía por estas horas, junto a otros de la zona, donde se ven distintos momentos de la secuencia de hechos.

El policía está en libertad y a la orden de la investigación de la Fiscalía que aún continúa.