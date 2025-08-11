RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Condenaron a uno de los hinchas de Nacional detenido por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo

La condena fue por rapiña especialmente agravada por pluriparticipación en grado de tentativa. Debe cumplir 22 meses de cárcel.

Hubo proceso abreviado con uno de los detenidos por el enfrentamiento entre hinchas de Nacional en Toledo y un policía, que estaba de particular y mató a dos personas.

La imputación es por el delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa y el joven de 25 años debe cumplir 22 meses de cárcel.

Este lunes hubo tres detenidos por el caso. Otro adulto de 21 años y un menor de edad de 17 años. Hay un cuarto sospechoso. de 28 años, prófugo.

Respecto al policía, que disparó y mató a dos de los hinchas de Nacional, aguarda la investigación en libertad y se esperan pericias solicitadas por Fiscalía, informó el director de Comunicación de esa institución, Javier Benech.

Un video de las cámaras de seguridad de la vivienda de Torres Quiroga y José Mateo Quiroga en Toledo registró el incidente entre los hinchas de Peñarol, entre los que estaba el policía de 24 años, y seis parciales de Nacional que llegaron armados en dos motos el sábado de tarde con la intención de robar una bandera que había colgada afuera con la leyenda: "Toledo es manya".

