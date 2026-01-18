Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar

La Justicia imputó a un hombre que este sábado de tarde se llevó por la fuerza a su hija de 4 años en Solymar , luego de amenazar a la madre de la niña con cuchillos. El operativo policial permitió ubicarlo horas después en el anillo perimetral de Montevideo y rescatar a la menor en buen estado de salud.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, la mujer había denunciado al hombre la semana pasada, lo que derivó en la aplicación de medidas de restricción y no acercamiento. Este sábado volvió a concurrir a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Solymar para denunciar que el padre de la niña se la había llevado por la fuerza.

Con los datos recabados en intervenciones previas, efectivos de la Policía de Canelones fueron primero a la casa de la madre del hombre y luego iniciaron la búsqueda del vehículo en el que se desplazaba. Fue ubicado en la zona de ruta 102 y Belloni, con apoyo de la Policía de Montevideo.

En el auto se encontraba la niña, en buen estado de salud, y también fueron incautados los dos cuchillos con los que el hombre había amenazado a la madre. La menor fue trasladada a la comisaría, donde se reencontró con su madre.

Tras la detención, la Fiscalía de Ciudad de la Costa de 2.° turno pidió formalizar la investigación y el hombre, padre de la niña, fue imputado este domingo por reiterados delitos de violencia doméstica agravada, reiterados delitos de desacato agravado y un delito de sustracción y retención de menor de edad del poder de su progenitora, como autor.

Así lo informó la Fiscalía, que agregó que como medidas cautelares, la Justicia dispuso prisión preventiva y la prohibición de todo tipo de contacto o comunicación con la madre y sus hijos por un plazo de 180 días.