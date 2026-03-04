Alejandro Sánchez sobre seguridad: "En el Uruguay de 2025 hubo menos delitos"

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez aseguró que “en el Uruguay de 2025 hubo menos delitos”, y que si bien “es muy poco” que los homicidios hayan bajado “un 4% aproximadamente”, “terminó la tendencia creciente y eso hay que festejarlo”.

Sánchez fue consultado en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre el reclamo de blancos, colorados e independientes de que el gobierno “reaccione” en temas de seguridad y las críticas acerca de la ausencia del anunciado plan nacional de seguridad.

“El plan no se ha dilatado”, dijo Sánchez, y aseguró que “en este mes se presentará el plan de seguridad”.

“Los problema de seguridad son el primer problema que tiene la ciudadanía uruguaya. Y requiere que los políticos no se anden peleando por la tele, requiere que los políticos trabajen juntos para resolver un problema”, respondió.

“En el Uruguay de 2025 hubo menos delitos. Bajaron las rapiñas, bajaron los hurtos y bajaron los homicidios. ¿Todo lo que necesitamos? No. ¿Estamos conformes? Tampoco. Hay que trabajar mucho más para eso”, dijo Sánchez.

“En el año de gobierno hemos empezado a tener resultados. No los que quiere la gente. La gente necesita más resultados, porque que los homicidios hayan bajado un 4% aproximadamente es muy poco, pero terminó la tendencia creciente y creo que eso hay que festejarlo. Y apretar el pie en el acelerador para que los cambios se vean más duraderos en el tiempo y sean más fuertes para que la situación de la seguridad en el país cambie”, finalizó.

La represa de Casupá

Sánchez también se refirió a la carta que los partidos de la coalición republicana le enviarán al presidente Orsi pidiéndole que deje sin efecto el proyecto de construcción de una represa en Casupá, Florida.

"Todos los estudios indican que es muy importante la obra de Casupá para asegurar el agua en el área metropolitana", dijo el secretario de Presidencia, y recordó que "el propio Partido Nacional planteaba Casupá como una obra importante".