Se entregó el sospechoso de haber matado a un hombre en el Centro de Maldonado

Un hombre de 30 años, con cuatro antecedentes penales, es el sospechoso de haber matado a otro en el mediodía de este lunes en el Centro de la ciudad de Maldonado. En la noche, sobre las 22:00, el indagado se entregó ante la Policía.

Los funcionarios habían comenzado una investigación analizando cámaras de videovigilancia de la zona y, a última hora de la tarde, realizaron un allanamiento.

La Policía informó que el sospechoso se entregó y, ahora, permanece a disposición de la Fiscalía.

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El fallecido fue un hombre, también de 30 años y con cuatro antecedentes. Fue atacado a tiros, uno de ellos a quemarropa, en José Dodera casi José Pedro Varela, a pocas cuadras de la plaza principal.

En un principio, tres personas fueron llevadas a declarar a una sede policial, pero fueron puestas en libertad. Luego, el sospechoso se entregó.

El jefe de Policía, Víctor Trezza, y el fiscal de Homicidio de Maldonado, Sebastián Robles, estuvieron en el lugar del crimen.