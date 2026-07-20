Puerto de Montevideo con saturación de autos eléctricos; desde el Centro de Navegación piden "otros espacios"

El puerto de Montevideo está saturado de autos eléctricos y la administración busca nuevos espacios para destinar a este fin.

Mónica Ageitos, presidenta del Centro de Navegación, explicó que es un problema de “puerto multipropósito”. “La operativa de autos se ha saturado, los espacios que se estaban dando, los permisados, por lo tanto, en esta semana se ha buscado por parte de ANP la posibilidad de tener otros espacios. Se están acondicionando un par de hectáreas, para darle solución, y hay conversaciones con la terminal especializada, y deberá buscarse una solución más definitiva”, indicó.

Se trata de autos en tránsito que principalmente siguen viaje a Paraguay. Días atrás, por falta de espacio, fueron estacionados debajo del viaducto .

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El origen de este problema es un mayor volumen de autos en tránsito en julio y que la ANP destinó espacios que antes usaba para este fin, a otros usos.

“A diferencia de los contenedores, que se pueden acopiar en filas hacia arriba, los autos ocupan extensiones importantísimas, hectáreas”, indicó el director de la ANP, Jorge Gandini.