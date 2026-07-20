RECIBÍ EL NEWSLETTER

Puerto de Montevideo con saturación de autos eléctricos; desde el Centro de Navegación piden "otros espacios"

Días atrás, por falta de espacio, hubo vehículos eléctricos estacionados debajo del viaducto. "Deberá buscarse una solución más definitiva", señaló la presidenta del Centro de Navegación.

autos-eléctricos-1

El puerto de Montevideo está saturado de autos eléctricos y la administración busca nuevos espacios para destinar a este fin.

Mónica Ageitos, presidenta del Centro de Navegación, explicó que es un problema de “puerto multipropósito”. “La operativa de autos se ha saturado, los espacios que se estaban dando, los permisados, por lo tanto, en esta semana se ha buscado por parte de ANP la posibilidad de tener otros espacios. Se están acondicionando un par de hectáreas, para darle solución, y hay conversaciones con la terminal especializada, y deberá buscarse una solución más definitiva”, indicó.

Se trata de autos en tránsito que principalmente siguen viaje a Paraguay. Días atrás, por falta de espacio, fueron estacionados debajo del viaducto.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
Seguí leyendo

Puerto de Montevideo: sindicato de TCP levanta el paro y trabajadores retoman tareas habituales

El origen de este problema es un mayor volumen de autos en tránsito en julio y que la ANP destinó espacios que antes usaba para este fin, a otros usos.

“A diferencia de los contenedores, que se pueden acopiar en filas hacia arriba, los autos ocupan extensiones importantísimas, hectáreas”, indicó el director de la ANP, Jorge Gandini.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BARRIO LOS BULEVARES

"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre que fue víctima colateral de un doble homicidio el sábado
SIGUE EL MAL TIEMPO

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
montevideo

Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre
policía fuera de peligro

Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo
investigación de homicidio

Hallan un cuerpo con al menos siete disparos en el arroyo Pantanoso a la altura del Cerro

Te puede interesar

Diálogo Social: Gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual video
PODER EJECUTIVO DEFINE LÍNEAS DE ACCIÓN

Diálogo Social: Gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual
Grupo inversor francés Soufflet transmitió al gobierno proyecto para instalar planta de cebada en Uruguay
Política

Grupo inversor francés Soufflet transmitió al gobierno proyecto para instalar planta de cebada en Uruguay
Para la familia era todo, dijo Gissel, la pareja del hombre que fue víctima colateral de un doble homicidio el sábado video
BARRIO LOS BULEVARES

"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre que fue víctima colateral de un doble homicidio el sábado

Dejá tu comentario