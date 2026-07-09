Imputaron al hombre que circulaba con un arma y 2 millones de pesos dispersos en su auto

Un hombre de 38 años y sin antecedentes fue imputado por tráfico interno de armas y municiones, así como por porte en lugares públicos.

En la madrugada del miércoles, el hombre circulaba "en actitud sospechosa" en un vehículo con matrícula brasileña, y al llegar a la calle José Rodríguez y Samuel Priliac, fue interceptado.

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El vehículo fue inspeccionado y dentro estaba el arma, con un cargador con nueve balas, y sin documentación y que ahora se sabe que estaba requerida por hurto en Lavalleja. Los 2 millones de pesos y otras monedas estaban "dispersos por todo el vehículo", informó el Ministerio del Interior. Todo fue incautado.

Junto a él, iban dos hombres de 40 y 18 años.

Gervacio Pereyra, comisario de la Jefatura de Rocha, dijo que el hombre declaró que el arma fue un regalo de familiares. Sobre el dinero, su versión es que "es producto de negocios inmobiliarios y comerciales en el balneario Barra del Chuy, y que como dice que tiene cierta desconfianza en las entidades bancarias, dice que es rutinario manejarse personalmente con ese dinero".

El artículo 29 de la ley N° 19574 establece como delito circular con más de 10 mil dólares en zonas fronterizas sin declarar ante el Banco Central o la Dirección Nacional de Aduanas, dependiendo el caso.