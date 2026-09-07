Homicidio en Colón: imputaron en calidad de coautor al joven de 21 años detenido en un allanamiento

Fue imputado este lunes un joven de 21 años por el homicidio ocurrido el pasado 23 de julio en la zona de pasaje San Agustín y pasaje Continuación del Apero, en el barrio Colón.

El joven que había sido detenido en horas de la mañana en un allanamiento, fue imputado esta tarde por un delito de homicidio en reiteración real, con delito de porte y tenencia de armas de fuego por reincidente este último concurso formal con un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos sin la debida autorización en calidad de coautor; como medida cautelar cumplirá prisión preventiva hasta el 5 de febrero del 2027.

El homicidio ocurrió casi a las dos de la madrugada del pasado 23 de julio. La víctima se encontraba en Pasaje San Agustín y Continuación El Apero, cerca del Complejo América, cuando fue herida de bala.

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La Policía fue alertada por disparos en la zona y, al llegar, encontró a la víctima herida y la trasladó al Hospital Saint Bois.

Más tarde, el herido fue derivado al Hospital Maciel, donde murió a las 3:20.

De acuerdo con el diagnóstico médico, recibió disparos en cráneo, pecho y abdomen. Entre sus prendas, los policías del Departamento de Homicidios encontraron dos envoltorios grandes de drogas, $3.900 y un celular que fue incautado para periciar.

El fallecido tenía antecedentes penales por receptación y por conducir sin libreta, mientras que el agresor tiene un antecedente penal de abril de 2026 por receptación, señala la información policial a la que accedió Subrayado.