Imputarán homicidio muy especialmente agravado por femicidio al hombre que mató a su expareja en Artigas

El hombre que mató a su pareja, a la salida del Juzgado en Artigas. Foto: Subrayado.

Este jueves de tarde, a la hora 18, será imputado en el juzgado de Artigas el hombre de 54 años que el miércoles de madrugada mató a su esposa de 39 años en su casa, donde estaban los hijos pequeños de ambos, de 7 y 11 años.

La fiscal que tomó el caso le imputará homicidio muy especialmente agravado por femicidio. También será agravado por haberlo cometido en presencia de los niños.

Tras el femicidio, el hombre se entregó ante la Policía de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y de Género.

Allí confesó el crimen y entregó una arma de fuego con la que mató a su expareja.

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