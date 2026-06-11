Imputan con prisión preventiva a delincuente de 26 años por intento de homicidio del policía en Nuevo Ellauri

La Justicia imputó este jueves a un joven de 26 años por el intento de homicidio de un policía cometido el lunes en Nuevo Ellauri, Montevideo. Le dispuso prisión preventiva por 150 días mientras sigue la investigación, y a la espera de una sentencia definitiva.

La Fiscalía de Flagrancia de 16.° turno lo acusa de un intento de homicidio muy especialmente agravado, en reiteración real con un delito de porte de armas de fuego por reincidencia, porte de armas de fuego en lugar público, porte y tenencia de armas de fuego con signos alterados o suprimidos, tráfico de armas y un delito de desacato agravado.

El joven tiene un antecedente penal por rapiña. Es hermano del adolescente de 17 años que este miércoles fue enviado al Inisa como cómplice del intento de homicidio .

La víctima fue un funcionario que presta funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Fue abordado por el delincuente cuando se dirigía a su trabajo. Recibió un disparo en un hombro, mientras que dos de los proyectiles impactaron en el chaleco antibalas que llevaba colocado.

Tras el ataque, el rapiñero le robó el arma de reglamento, una pistola Glock, y fugó. Luego, el arma fue recuperada en un procedimiento policial en la zona.

A su vez, el mismo día del crimen hubo un tercer detenido de 20 años por desacato. Ese joven fue condenado a cuatro meses de libertad a prueba por un delito de atentado agravado.