Imputaron a un adolescente como cómplice de intento de homicidio de un policía; hay un mayor a disposición de Fiscalía

Un adolescente de 17 años fue imputado por el caso de la rapiña en la que hirieron en la espalda, pecho y brazo a un policía en Nuevo Ellauri.

La formalización en su contra es por una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de homicidio muy especialmente agravado, en grado de tentativa y en calidad de cómplice, en régimen de reiteración real con una infracción grave tipificada como un delito de receptación agravado por cometerse sobre vehículo automotor, este último en carácter de autor. Por esto, deberá aguardar la investigación internado en el Inisa.

Por este hecho fue detenido y está a disposición de Fiscalía un hombre que se presume participó de la rapiña al policía de 31 años, que fue cometida el lunes.

Un tramo de la violenta rapiña quedó registrada en una cámara de videovigilancia que muestra cómo uno de los rapiñeros le disparó al efectivo a quemarropa.

Temas de la nota adolescente

Policía

Nuevo Ellauri