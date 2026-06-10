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NUEVO ELLAURI

Imputaron a un adolescente como cómplice de intento de homicidio de un policía; hay un mayor a disposición de Fiscalía

El hecho ocurrió el pasado lunes en el barrio Nuevo Ellauri. El menor aguardará la investigación y sentencia definitiva internado en Inisa.

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Un adolescente de 17 años fue imputado por el caso de la rapiña en la que hirieron en la espalda, pecho y brazo a un policía en Nuevo Ellauri.

La formalización en su contra es por una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de homicidio muy especialmente agravado, en grado de tentativa y en calidad de cómplice, en régimen de reiteración real con una infracción grave tipificada como un delito de receptación agravado por cometerse sobre vehículo automotor, este último en carácter de autor. Por esto, deberá aguardar la investigación internado en el Inisa.

Por este hecho fue detenido y está a disposición de Fiscalía un hombre que se presume participó de la rapiña al policía de 31 años, que fue cometida el lunes.

Fotos cedidas a Subrayado. Adolescente detenido y réplica de pistola incautada en Malvín Norte.
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Recapturaron a un adolescente que fugó de Inisa: iba en un auto donde se incautó una réplica de pistola
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