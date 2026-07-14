Imputan a dos hombres por balear a un joven dentro de un baile en San José de Mayo

Dos hombres de 20 y 28 años fueron imputados por herir de bala a un joven de 19 años dentro de un local bailable de San José de Mayo. Ambos cumplirán prisión preventiva por 150 días mientras continúa la investigación.

La balacera ocurrió en un baile ubicado en el Parque Rodó. Desde el local informaron a la Policía sobre lo ocurrido y, al llegar al lugar, los efectivos detuvieron a dos hombres que huían en un taxi.

Durante el procedimiento, los policías incautaron armas de fuego que tenían los sospechosos.

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La investigación permitió imputar a ambos como autores de un delito de lesiones graves especialmente agravadas por haberse cometido con arma, en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de arma por reincidente, en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego cuyos signos de identificación estén suprimidos.

La Justicia dispuso para ambos la prisión preventiva por 150 días.

La víctima fue un joven de 19 años que resultó herido de arma de fuego dentro del local. Si bien su estado no reviste gravedad, fue trasladado entoncdes a Montevideo para permanecer en observación y realizarse estudios.

El ataque quedó registrado en un video grabado dentro del baile. En las imágenes se escuchan al menos tres disparos.