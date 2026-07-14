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Homicidio del fin de semana

Más de seis años de cárcel para el hombre que mató a un compañero de trabajo tras una pelea en San José

La víctima, de 33 años, fue asesinada este fin de semana cerca de Pueblo Rivero. El agresor, de 27 años, fue condenado por homicidio a seis años y seis meses de prisión.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Justicia condenó a un hombre de 27 años por el homicidio de un monteador ocurrido el pasado fin de semana en las inmediaciones de la ruta 1, a la altura del kilómetro 72, en Camino Voulminot, cerca de Pueblo Rivero, en el departamento de San José.

El hombre fue condenado como autor de un delito de homicidio, a título de dolo directo, y deberá cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión.

El crimen ocurrió durante un enfrentamiento entre dos integrantes de una cuadrilla de monteadores. La víctima, un hombre de 33 años, murió en el lugar.

Foto: Subrayado. Parque Rodó, San José.
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Cuando la Policía llegó a la escena encontró a la víctima tendida en el piso, sin vida.

De acuerdo con la información policial, al advertir la presencia de los efectivos, un hombre mayor de edad se acercó y manifestó que había mantenido una pelea con la víctima y que se había defendido.

Los policías lo detuvieron y pidieron una emergencia médica al lugar. Una vez en el lugar, los médicos constataron la muerte del hombre de 33 años.

Según declararon testigos, ambos trabajadores habían tenido un problema durante la mañana. Los involucrados eran empleados e integrantes de una cuadrilla de monteadores que trabajaba en la zona.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Letrada de Libertad y del Área de Investigaciones de Zona I.

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