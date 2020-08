Este joven fue a la cárcel por haberle entregado el arma de fuego al asesino, y en el mensaje que encontró Policía Científica en su celular deja en claro su participación en el doble crimen.

“Yo le quería encajar igual, a lo primero fui pal evento ahí, después me vine me puse a hacer videos, llamadas ahí y ta después corte que los gurises vinieron a pedirme el fierro, les di el fierro y ta pasó todo eso… claro yo le quería encajar al N.M., igual sabía, los gurises desafinaron, mataron a los dos ahí en el lugar, pera ta no hay vuelta atrás igual… bueno ahora hay que fumar un porro por ellos y festejar fue horrible”, dice el mensaje que el acusado envió a su novia, según surge del dictamen de la fiscal de Homicidios Adriana Edelman.

“En efecto, el imputado, al entregar el arma de fuego cooperó con un acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer. El autor material del hecho nada podría haber hecho esa madrugada de no haber sido por esta cooperación fundamental que fue nada más ni nada menos que la entrega del arma homicida. Otra hubiera sido la historia para los dos jóvenes que vieron sesgado (sic) sus vidas”, escribió la fiscal.

La Policía busca al autor material del doble homicidio y al joven que lo acompañaba en el momento de disparar sobre Rodrigo y Nahuel.