"Impacto totalmente negativo" y "momento crítico": así definieron la situación los pobladores de Pueblo Casa Blanca

"Yo veo que está complicado porque si la gente no tiene plata y no hay otra fuente que no sea el frigorífico... acá mamá tiene el almacén, pero si la gente no tiene plata no compra. Es difícil conseguir trabajo en Paysandú", comentó una joven del pueblo.

Otro joven contó que la situación es complicada porque mandaron mucha gente al seguro, "ojalá que se pueda salir de esto que está pasando".

Un veterano de la zona aseguró que el impacto es totalmente negativo porque personas jóvenes que compraron vehículo o sacaron préstamos, hoy ven comprometida su situación. Además, recordó que vivió situaciones complicadas con la empresa y que crió 17 hijos, "pero de esta forma no, llegué a lo último que tomamos la empresa, pero después no había pasado una catástrofe como esta".

Desde el sindicato de trabajadores del frigorífico, Víctor Hidalgo, dijo a Subrayado que viven un momento crítico y recordó que no se había dado esta situación anteriormente. "La industria como siempre ha sido con altibajos, pero ahora la situación es muy compleja, con un montón de compañeros a seguro de paro con la incertidumbre para adelante".

Hidalgo comentó que no avizoran una fácil salida.

SINDICATO FRICASA

Por su parte, el abogado del sindicato, Julio Logiuratto, manifestó que se trata de un panorama con una incertidumbre terrible porque deja sin trabajo a 450 personas con distintas situaciones debido a las especialidades de los seguros en la industria frigorífica. "Todavía no podemos saber qué trabajadores van a ser amparados por el subsidio de desempleo".

Logiuratto dijo que la empresa no da explicaciones, solo se ha comunicado con el sindicato y este con los trabajadores y sostuvo que lo sucedido agrava aún más la situación del departamento en un momento difícil de transición del gobierno.

ABOGADO FRIGORIFICO

El diputado por el Frente Amplio, Juan Gorosterrazú, dijo a Subrayado que estuvo dialogando con los trabajadores y llevará adelante gestiones en el Parlamento, con los respectivos Ministerios y con la empresa.

El legislador señaló que, a raíz de lo ocurrido con Conexión Ganadera, se vienen desencadenando distintas situaciones en todo el país. Además, destacó que el departamento cuenta con más de 26.000 personas con inseguridad laboral y empleo precario.