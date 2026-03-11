RECIBÍ EL NEWSLETTER
centro de washington

Cerraron perímetro de la Casa Blanca después de que una camioneta chocara una barrera de seguridad

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Foto: AFP. Servicio Secreto de EEUU.

Una camioneta de estilo furgoneta se estrelló contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca a primera hora de este miércoles, según informó la policía, lo que obligó a cerrar la zona, en pleno centro de Washington.

El conductor fue detenido y no se registraron heridos tras el incidente ocurrido antes del amanecer en la Plaza Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, señaló en un comunicado que estaba "investigando un vehículo sospechoso". "El conductor del coche ha sido detenido y está siendo interrogado", dijo entonces.

La policía cerró varias calles principales alrededor de la Casa Blanca, aunque hacia las 08:30 locales (9:30 hora uruguaya) empleados del gobierno y de instituciones cercanas a la Casa Blanca podían pasar, con la identificación adecuada, constató un periodista de la AFP.

Decenas de vehículos de emergencia con las luces encendidas acudieron al lugar, mientras turistas y residentes esperaban la reapertura de las calles.

FUENTE: AFP.

