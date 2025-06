IMM sortea la exoneración de estacionamiento tarifado por un año para 250 vehículos empadronados en Montevideo

No podrán participar los vehículos cuyos titulares sean personas que ocupen cargos políticos o de particular confianza dentro del Gobierno departamental o municipios de Montevideo, titulares que sean personas públicas estatales y no estatales, vehículos categoría C (hasta 18 pasajeros y camiones simples), transporte de carga con capacidad de cargar mayor a 20 toneladas, transporte interdepartamental, vehículos de transporte colectivo y vehículos de prueba, según la resolución 2410/25 firmada por el intendente Mauricio Zunino y el secretario general Pablo Barrone.