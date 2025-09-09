IMM presenta paquete de medidas para transporte y tránsito; se crearán corredores exclusivos en principales arterias

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció que la comuna presentará un paquete de medidas sobre transporte y tránsito , como paso previo al proyecto de implementación de corredores exclusivos de transporte colectivo en las principales arterias de la ciudad.

El jefe comunal dijo que hay tres planteos sobre la mesa y que se va a trabajar con corredores exclusivos de transporte público en avenida Italia y Giannatasio hasta El Pinar. Se trata de vehículos articulados que con capacidad para más de 200 personas, en un tren de tierra o aéreo.

"En breve va a haber una definición acerca de cuál es la forma, coordinadamente con el Ministerio de Transporte y con la Intendencia de Canelones, vamos a llevar adelante".

Por otra parte, Bergara se refirió a las críticas de la oposición por la propuesta de trenes articulados. "Nosotros nos vamos a basar en la opinión de los técnicos al respecto, no tenemos por qué tener ninguna preferencia a priori sobre ninguna de las tecnologías de transporte, asique vamos a esperar los informes técnicos".

Para el presidente de la Cámara de Transporte y de Cutcsa, el proyecto es el más importante de los últimos 60 años de cara a mejorar el transito y transporte colectivo metropolitano.

"Es imprescindible que se tomen algunas medidas de fondo, algunas medidas importantes en todo el área metropolitana entorno a la movilidad, de los últimos 60 años es el paso más importante".

Salgado afirmó que el transporte colectivo no tiene preferencia por ninguno de los tres proyectos, y que apoyará lo que se decida. Además, señaló que no hay riesgo de pérdida de fuentes laborales y que beneficiará al transporte colectivo.

SALGADO BUSES

Las intendencias y el Ministerio de Transporte trabajan sobre tres proyectos de transporte colectivo de gran porte para los grandes troncales metropolitanos.

El Centro de Investigaciones Económicas presentó un proyecto que impulsa utilizar vehículos eléctricos similares a los ómnibus pero más grandes, que transporten hasta 220 pasajeros, con paradas subterráneas y pasajes a desnivel. Plantean que, con esta opción, la velocidad de circulación aumentará un 50%, y los tiempos de viaje disminuirán entre 25% y 35%.

Otra iniciativa fue presentada por un consorcio privado propuso el Tren Tram, un tranvía que uniría el pinar con plaza Independencia y que, según sus promotores, bajaría un 40% el tiempo de viaje con una inversión de 500 millones de dólares para su construcción.

También, dos empresas uruguayas junto a una brasileña proponen Aeromet, un tren sobre rieles, elevado y eléctrico que uniría Tres Cruces con el parque Roosevelt en solo 23 minutos. La primera etapa, de 14,4 kilómetros, recorrería el cantero central de avenida Italia y avenida Giannattasio, con una frecuencia de 3,3 minutos en hora pico, con el beneficio de ser independiente del tránsito vehicular y los semáforos.

Desde el MTOP, señalaron que tienen como definición cambiar el transporte metropolitano integrando los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, y que se trabaja para reducir los tiempos de viaje, mejorar la calidad y las frecuencias y garantizar la sustentabilidad de empresas y trabajadores.

Apuntan que la tecnología es importante, pero no resuelve la disminución de tiempos de viaje en forma abarcativa, por lo que los cambios se están diseñando de forma integrada como sistema de transporte, y que hay un ámbito de trabajo sistemático en el que se está avanzando.