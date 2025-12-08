RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXCESO DE VELOCIDAD

IMM pone en funcionamiento desde este martes dos equipos de fiscalización de exceso de velocidad: dónde se ubican

Estos dos puntos se suman a los ya relocalizados que comenzaron a fiscalizar semanas anteriores y que se encuentran ubicados en la rambla y José Cúneo Perinetti y en Jujuy y Entre Ríos.

tránsito-libreta-puntos

La Intendencia de Montevideo pone en funcionamiento dos equipos de fiscalización de velocidad relocalizados por exceso de velocidad que comienzan a regir a partir de la hora 00:00 de este martes 9 de diciembre.

Uno de ellos está ubicado en la calle Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar y el otro en la intersección de las calles Nueva Palmira y Democracia; en estas zonas la velocidad máxima permitida es de 45 km/h.

Las multas tienen los siguientes valores:

Para los conductores que excedan hasta 20 k/h el límite de velocidad permitido, será de 5 UR.

Para los que superen entre 21 y 30 k/h el límite de velocidad permitido, será de 8 UR.

Los conductores que excedan por encima de los 31 y hasta el doble menos uno, por hora el límite de velocidad permitido, la multa será de 12 UR.

Los conductores que excedan por encima del doble o más del límite de velocidad permitido, el valor será de 15 UR.

Por otra parte, la comuna eliminó tres lugares de control debido a cambios en la infraestructura de la zona, ellos son: avenida 18 de Julio y Yaguarón, avenida Italia y Lido (al oeste) y Camino Carrasco y Lugo.

