IMM iniciará obras en calles paralelas a 18 de Julio y 8 de Octubre en el primer semestre de 2027

Mientras se espera que culminen los detalles del proyecto de reforma de transporte metropolitano, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que realizará trabajos en las calles paralelas a 18 de Julio y 8 de Octubre para que reciban los desvíos de tránsito una vez comiencen las obras.

El director de Movilidad de la IMM, Germán Benítez, explicó que se trabaja en el diseño conceptual del proyecto, el anteproyecto, que determinará cuadra a cuadra qué se hará en los 50 kilómetros de troncales. "Hay ciertos puntos que refieren más atención", afirmó.

Benítez indicó que la atención se centra en los pasos a desnivel previstos para avenida Italia y 8 de Octubre, y en el nodo de Tres Cruces.

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En cuanto a las obras en las calles paralelas, como Colonia, Mercedes, Uruguay, Soriano y Canelones, se trabajará para que que esas vías estén en condiciones adecuadas, manteniendo la carpeta asfáltica y el hormigón, según el caso, para recibir el tránsito adicional.

Benítez estimó que se trabajará en unos 20 kilómetros de calles paralelas. Las obras comenzarán en el primer semestre de 2027, mientras que en los troncales a mediados del año que viene. La meta es que en 2029 el sistema de transporte metropolitano esté funcionando.

Comerciantes y vecinos de la zona de Cordón y Centro opinaron sobre las obras en las calles y la afectación que tendrán.