IMM identificó 111 monumentos que tendrán cámaras de seguridad para evitar que sean vandalizados y robados

La Intendencia de Montevideo (IMM) identificó 111 monumentos que serán priorizados en la instalación de cámaras para reforzar su seguridad y evitar que sean vandalizados y robados.

El prosecretario de la IMM, Diego Olivera, indicó que se trata de esculturas con gran valor patrimonial, que están ubicadas en espacios verdes amplios y difíciles de controlar. Las esculturas se concentran en la zona del Prado, Parque Batlle, Parque Rodó y el Parque de las Esculturas, en el entorno al Edificio Libertad, sede central de ASSE.

Las cámaras se complementarán con mayor cantidad de cuidaparques. Actualmente, hay 29 servicios de cuidaparques desplegados en toda la ciudad y ese número se incrementará, anunció. Además, se mejorará la iluminación en el entorno a los monumentos que serán priorizados.

La IMM está en proceso de licitación. Olivera dijo que en principio serán cientos de cámaras y el objetivo es llegar a mil en este período de gobierno.

Las nuevas cámaras estarán conectadas con la Policía, en una tarea conjunta que realiza la IMM con el Ministerio del Interior. "Ha sido un foco de vandalismo. Hay allí una cadena de comercialización ilegal de metales", indicó Olivera y reclamó la colaboración de las autoridades nacionales en el combate a ese problema.